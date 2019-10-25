9. Uluslararası Malatya Film Festivali 15 Kasım’da

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak 9. Uluslararası Malatya Film Festivali öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında Festival Yönetmeni Haydar Işık, etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Diğer yıllara nazaran bu yıl sinemaya ilgisi olan halkla festivali buluşmaya yönelik ciddi projeler hazırladıklarını ifade eden Yönetmen Işık, "Biz bu yıl bu temayı daha çok senaryo eğitimi, senaryo atölyeleri, uygulamalı eğitimler gibi değişiklikler yaparak verimliliğini ve sürekliliğini daha fazla arttırabilecek çalışmalar yaptık" dedi.

Malatya’nın doğal bir film platosu olduğunu da dile getiren Işık, "Tüm ilçeler ile Malatya doğal bir plato. Bakıldığı zaman bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz festival şehrimizde düzenleniyor. Ama kentte film çekimleri oldukça a. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise bu yıl festivalin çok daha dolu ve farklı olduğunu belirterek festivalin her kesme hitap edebilecek şekilde hazırlandığını söyledi. Sinema eğitimi ile ilgili çok güzel çalışmaların da hazırlandığını belirten Çınar, festival kapsamında birçok noktada da etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

"Hepimiz bir sanatçıyız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, "Hepimiz dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rollerimizin güzel olmasına dikkat edeceğiz. O anlamda hepimiz bir sanatçıyız. ‘ Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Sanatçılar toplumun lokomotifidir, toplumun önderleridir, toplumun liderleridir. Sanatçılar çok zekidir bu anlamda biz sanatçıların bu çerçevede olasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

İHA