Ekonomi 92 yıllık kavga! Artık adını kullanamayacak

92 yıllık kavga! Artık adını kullanamayacak

Ekonomi

92 yıllık kavga! Artık adını kullanamayacak

Şarap ve sirke üreten iki firma, ‘Kavaklıdere’ markası için davalık oldu. Kavaklıdere Şarapları, sirke üreten Kavaklıdere Gıda’ya açtığı marka davasını kazandı. Sirke üreten firma, ‘Kavaklıdere’ unvanını kullanamayacak.

12 Haziran 2021, Cumartesi 10:28 Son Güncelleme:
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Kavaklıdere Şarapları’nın temeli 1929’da Sevda ve Cenap And çifti tarafından, üzüm bağları ile meşhur Çankaya’nın Kavaklıdere semtinde atıldı.

Zaman içinde, iniş-çıkışlar yaşasa da Kavaklıdere, şarap üretiminde Türkiye’nin yanı sıra uluslararası çapta da önemli bir konuma geldi. Sinop Boyabatlı Ahmet Yıldırımoğlu ise taşındığı Ankara’da 1952’de sirke üretimi için kolları sıvadı. Ulus’taki Rüzgârlı sokakta 500 metrekarelik bir imalathanede üretime başlayan Yıldırımoğlu, zaman içinde ‘Sirkeci Ahmet Ağa’ olarak da anıldı.

UNVAN KRİZ YARATTI

Biri, bir asra dayanan, diğeri 70’inci yılına giren iki firmayı karşı karşıya getiren ise ‘Kavaklıdere’ ismi oldu. Kavaklıdere Şarapları AŞ adına, Kavaklıdere Gıda AŞ’ye karşı dava açıldı. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, marka hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Davacı taraf avukatları, ‘Kavaklıdere’ isminin şirket unvanından çıkarılmasını, ürünlerde de kullanılmamasını talep etti. Kavaklıdere Gıda’nın avukatları ise iki firmanın ürettiği ürünlerin farklı olduğunu, tüketicinin ürün alırken karıştırma ihtimalinin ise bulunmadığını savundu. Avukatlar, mahkemeden davanın reddini istedi.

İMHA KARARI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Kavaklıdere Şarapları’nı haklı buldu. Mahkeme, ‘Kavaklıdere’ isminin şirket unvanında kullanılmasını yasakladı. Anılan isimle çıkarılan ürünler için de toplatma ve imha kararı verildi. ‘kavaklideregida.com’ isimli sitenin de kapatılmasını sağlayan mahkemenin verdiği kararı, istinaf mahkemesi konumundaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi de onadı. Kavaklıdere Gıda’nın ikinci kuşak temsilcisi Ali Ahmet Yıldırımoğlu (65) ise, karara ilişkin bir değerlendirmede bulunmayacağını belirtti. (Hürriyet)

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