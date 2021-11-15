A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçları için 17 kişilik kadrosu belli oldu. Millilerimiz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlılarımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30’da deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul’da Büyük Britanya’yı konuk edecek. Millilerimizin Sinan Erdem Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İki müsabaka da NTV’den naklen yayınlanacak.

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Kadro

A. Buğrahan Tuncer Anadolu Efes

Tolga Geçim Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin Anadolu Efes

Erten Gazi Anadolu Efes

Erkan Yılmaz Bahçeşehir Koleji

Furkan Haltalı Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka

Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Beko

J. Metecan Birsen Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer Fenerbahçe Beko

Akif Egemen Güven Frutti Extra Bursaspor

Sadık Emir Kabaca Galatasaray Nef

Berkan Durmaz Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu Tofaş

Samet Geyik Türk Telekom

Sertaç Şanlı FC Barcelona / İspanya