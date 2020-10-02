A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak aday kadrosu belli oldu.
02 Ekim 2020, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Almanya ile 7 Ekim'de özel maçta mücadele edecek, 11 ve 14 Ekim tarihlerinde de UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
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