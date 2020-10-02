A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu

Almanya ile 7 Ekim'de özel maçta mücadele edecek, 11 ve 14 Ekim tarihlerinde de UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor: