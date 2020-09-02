Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü akşam 21.45’te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
02 Eylül 2020, Çarşamba 22:55 Son Güncelleme:
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Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.
Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
SİVAS (İHA)
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