Futbol A Milli Takım, Macaristan'da son antrenmanını yaptı

A Milli Takım, Macaristan'da son antrenmanını yaptı

Futbol

A Milli Takım, Macaristan'da son antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba akşamı Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena Stadı’nda antrenman yaptı.

17 Kasım 2020, Salı 22:59 Son Güncelleme:
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A Milli Takım, Macaristan ile oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Puşkaş Arena Stadı’nda son antrenmanını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular istasyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü böyle tamamlandı.

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Çalışmalara Macaristan medyası büyük ilgi gösterirken, basına kapalı olan bölümde ise Milliler taktik antrenmanı yaptı.

BUDAPEŞTE (İHA)


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