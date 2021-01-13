Yemek Abant kebabı tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

Abant kebabı tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

Yemek

Abant kebabı tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

Adından da belli olduğu gibi Bolu mutfağının enfes lezzetlerinden birisi olan Abant kebabı tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Dana etini sevenler Abant kebabı nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz Abant kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

13 Ocak 2021, Çarşamba 18:22 Son Güncelleme:
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Hem sunumuyla gözleri doyuran hem de tadıyla hafızalara kazınan Abant kebabı enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Abant kebabı tarifi arıyor ya da Abant kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Abant kebabı yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

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Abant kebabı tarifi

Abant kebabı malzemeleri

  • 3 adet patlıcan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gram dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 diş sarımsak
  • 4-5 adet mantar
  • 2 adet orta boy domates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Abant kebabı yapılışı

Patlıcanları boydan ikiye kesin. Kesik yerlerini zeytinyağıyla yağlayıp tuzlayın. Fırını 220 dereceye ayarlayıp patlıcanları fırında yarım saat kadar pişirin. Dana etini küçük kuşbaşı doğrayın. Soğan, sarımsak, biber, mantar ve domatesleri de yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırıp etleri yağda kavurun. Ardından soğan, biber ve sarımsağı ilave edin ve kavurmaya devam edin. Mantarları da tavaya ekleyip kavurun. Son olarak domatesleri ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Tuzunu ve baharatlarını da eklediğiniz harcı ocaktan alın. Pişirdiğiniz patlıcanların içlerini çatalla ezip hazırladığınız harçla doldurun. Fırının sıcaklığını 200 dereceye düşürüp patlıcanları yeniden fırına verin. 20 dakika daha pişirdikten sonra üzerine kaşar rendesi serpin. Yeniden fırına verip kaşarların kızarmasını bekleyin. Sıcak servis edin.

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