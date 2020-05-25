ABBA, 35 yıl sonra iki yeni parça çıkaracak

İsveçli müzik grubu ABBA'nın üyelerinden Björn Ulvaeus, bu yıl içinde iki yeni single çıkaracaklarını duyurdu. CNBC kanalına konuşan Björn Ulvaeus, ABBA'nın yeni şarkılarının ne zaman geleceği sorusuna "Sanırım bu yıl için de bir zaman" diye yanıt verdi. Şarkılardan birinin adının "I Still Have Faith In You" diğerinin ise "Dont' Shut Me Down" olduğunu da gizlemedi.

ABBA'nın son single parçası 'Thank You For The Music', 1983 yılında çıkmıştı. 35 yıl sonra grup olarak stüdyoya girmenin nasıl bir his olduğu sorusuna yanıt veren Ulvaeus, "Çok ilginçti, yarım saat içinde eski olduğumuz hâldeydik" dedi.

İsveçli müzik grubu ABBA şarkıları, kıyafetleri ve sahne şovlarıyla 1970'lerde ve 1980’lerin başında dünyaca ünlenmişti. Albümleri toplamda 400 milyon kopya satan grup, 1982 yılında dağılmıştı.





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