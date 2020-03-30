Kültür & Sanat Abbey Road yaya geçidi yenilendi

Abbey Road yaya geçidi yenilendi

Kültür & Sanat

Abbey Road yaya geçidi yenilendi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Londra'da, Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Beatles’ın efsanevi ‘Abbey Road’ albüm kapağı fotoğrafının çekildiği yaya geçidinin çizgileri yenilendi.

30 Mart 2020, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Efsane grup The Beatles'ın ikonik Abbey Road albüm kapağının çekildiği yaya geçidinin beyaz boyalar, Londra'daki karantina koşulları fırsat bilinerek yenilendi. Sosyal izolasyonun gerektirdikleri nedeniyle boş kalan Abbey Road Caddesi'ndeki yaya geçidi, bir ekip tarafından boyandı. 2010'da alınan bir kararla, kültür mirası ilan edildi ve yaya geçidinde yapılacak her değişiklik için yetkililerden izin alınması gerekiyor. 

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