Abbey Road yaya geçidi yenilendi

Efsane grup The Beatles'ın ikonik Abbey Road albüm kapağının çekildiği yaya geçidinin beyaz boyalar, Londra'daki karantina koşulları fırsat bilinerek yenilendi. Sosyal izolasyonun gerektirdikleri nedeniyle boş kalan Abbey Road Caddesi'ndeki yaya geçidi, bir ekip tarafından boyandı. 2010'da alınan bir kararla, kültür mirası ilan edildi ve yaya geçidinde yapılacak her değişiklik için yetkililerden izin alınması gerekiyor.

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