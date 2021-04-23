Kuruluşunun üzerinden geçen 130’u aşkın yılda beslenme, tanı, tıbbi cihazlar ve markalı jenerik ilaçlar alanlarında yaşamları değiştiren ürün ve çözümler geliştirmeye düzenli olarak devam eden Abbott, 2017 yılında yerel ilaç ürün gamının bir bölümünün tam kapasiteyle üretimine başlamıştı. 2023 yılı itibarıyla söz konusu ürün gamının üretiminde yüzde 90 oranına ulaşmayı planlayan Abbott, bilimsel beslenme ürünleriyle de Türkiye’nin sağlık hizmetleri sistemi için değer yaratmayı hedefliyor. Abbott’un toplamda 5 yıllık bir planı içeren üretimde yerelleşme hamlesi kapsamında ilk ürünlerin 2021’in ilk yarısında piyasaya sunulması bekleniyor. Proje ile birlikte Türkiye’nin bugüne kadar ithal ettiği bilimsel beslenme ürünleri, planın ilk aşamasında pediatrik ürünlerin yüzde 92’sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.

Abbott, kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve onları yaşamda hem güçlü hem de aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştirerek, 2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın yaşamlarını iyileştirme hedefini benimsiyor. Abbott, bu hedefe ulaşmak ve uzun vadeli etki sağlamak için ürün inovasyonu, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilir ortaklıklara öncelik veriyor.

"Üretimde yerelleşme projemizin önemli katkıları olacak”

Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Ebru Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2018 yılında, sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı ışığında bilimsel beslenme ürünlerimizin yerel üretimine karar vermiştik. O tarihten bu yana, sürdürülebilir bir organizasyonu tesis etme adına üretimde yerelleşme süreçlerimizin planlamasını yapmaya devam ettik. Ekonomimize katma değer sağlayacak olan bu projemizle hem gurur hem de heyecan duyuyoruz. Yerel üretim projemizin ülkemizin sağlık hizmetlerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.”

Abbott hakkında

Abbott, insanların yaşamın her aşamasında daha eksiksiz yaşamalarına yardımcı olan küresel bir sağlık hizmetleri lideridir. Yaşamı değiştiren teknolojilerden oluşan Abbott’un sağlık hizmetleri portföyü tanı, tıbbi cihazlar, beslenme ve markalı jenerik ilaçlar alanında lider işletmeler ve ürünleri kapsamaktadır. 109.000 Abbott çalışanı 160'tan fazla ülkede insanlara hizmet sağlamaktadır.

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