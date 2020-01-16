ABD-Çin ticaret savaşını bitiren imza

Trump, Beyaz Saray’da canlıyayındadüzenlenentörendekikonuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti. “Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük” açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin’e gideceğini de aktardı.

Vergiler indirilecek

Liu He de, bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu işbirliğinin devam edeceğine inandıklarını söyledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump’ın Mart 2018’de Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamış ve bu durum dünya piyasalarını olumsuz etkilemişti. Anlaşmayla birlikte ilave vergiler kademeli olarak indirilecek.