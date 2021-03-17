ABD lideri Joe Biden: Putin bir katil!

20 Ocak'ta ABD başkanlık koltuğuna oturan Demokrat Joe Biden, yaklaşık iki ay sonra Rusya'ya meydan okudu.

Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Rusya lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı ayrıca Putin'in söz konusu bedeli kısa sürede ödeyeceğinin altını çizdi.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın son seçimde Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardığını dün duyurmuştu.

15 SAYFALIK RAPOR

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık rapor, Trump’ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden’a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova’nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

Raporda Rus lider Putin’in Moskova’nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yönetmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi. İstihbarat yetkilileri Putin’in ABD seçimlerine Trump’ın lehine müdahale edilmesi çabalarını ya yönettiği ya da onayladığı sonucuna vardı.

Rusya’nın seçimlere müdahale çabalarına Putin’in onayını almadan hareket etmeyecek üst düzey ulusal güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.

Raporda Ukrayna parlamentosu üyesi Andriy Derkaç gibi isimlerin Biden ve oğlu Hunter’ı karalamak için yapılan kampanyaya isimsiz Amerikalı siyasi figürleri dahil ettikleri sonucuna varıldı. Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ile 2019 yılında buluşan Derkaç’ın Putin’in talimatıyla hareket etmese bile hareketlerinin Putin tarafından izlendiği belirtildi.

Rapor ayrıca, Trump'ın müttefikleri tarafından Çin'in Biden adına seçimlere müdahale ettiği şeklindeki bir karşı söylemin yayılmaya çalışıldığına işaret etti ancak Pekin'in 'müdahale çabası uygulamadığı' sonucuna vardı. (Milliyet)