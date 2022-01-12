ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982 den beri en yüksek seviyeye çıkarak rekor kırdı.

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.