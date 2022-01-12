Ekonomi ABD'de enflasyon rekor kırdı

ABD'de enflasyon rekor kırdı

Ekonomi

ABD'de enflasyon rekor kırdı

ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. TÜFE Aralık'ta yüzde 0.5 yıllık yüzde 7 arttı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982 den beri en yüksek seviyeye çıkarak rekor kırdı.

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.

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