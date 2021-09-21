Bakanlıktan yapılan açıklamada, fidye yazılım saldırılarına karşı güçlü adımların atıldığı ve bir kripto para borsasına yönelik ilk yaptırımın uygulandığı bildirildi. Söz konusu yaptırım kararıyla ABD hükümetinin fidye yazılım saldırılarına yönelik stratejisini ilerlettiği belirtilen açıklamada, bu saldırıların ölçeğinin, karmaşıklığının ve sıklığının arttığı, dünya çapında hükümetleri, bireyleri ve özel şirketleri mağdur ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2020'de fidye yazılımı saldırıları sonucu yapılan ödemelerin 400 milyon doların üzerine çıktığı ve bunun 2019'daki seviyesinin dört katından fazla olduğu kaydedildi.

Bu ödemelerin siber saldırıların neden olduğu ekonomik zararın sadece bir kısmını oluşturduğu anlatılan açıklamada, bazı sanal para borsalarının bu ekosistemin kritik bir unsuru olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) fidye yazılımı aktörleri için finansal işlemleri kolaylaştırmada rol oynadığı iddia edilen kripto para borsası Suex'in yaptırım listesine alındığı ifade etildi.

Suex'in en az 8 fidye yazılımı saldırısında işlemleri kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, bilinen işlem geçmişinin yüzde 40'ından fazlasının yasadışı aktörlerle ilişkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla Suex'in ABD'li kuruluşlarla işlem yapmasının yasaklanacağı belirtildi.

AA