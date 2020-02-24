Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, yeni bir takımı çalıştırmak için doğru zamanı ve iyi bir teklifi kolluyor.

Kontratı gereği çalışmadığı her ay için Beşiktaş'tan ödeme alan Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın yaptığı teklifi reddetti.

Kariyerini Süper Lig'de büyük bir takımda ya da Avrupa'da sürdürmek isteyen Abdullah Avcı, şimdilik sıcak baktığı bir teklif olmadığı için Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti.

Azerbaycan Milli Takımı ise Abdullah Avcı'yla beraber Cesare Prandelli, Giovanni de Biasi ve Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Ersun Yanal'ı da alternatif olarak düşünüyor.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, önceki ay teknik direktör Nikola Jurcevic ile yolları ayırmıştı.