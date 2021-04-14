Abdürrahim Albayrak tüm takımla fotoğraf çektirdi
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Florya Tesisleri'nde futbolcularla fotoğraf çektirdi ve kişisel hesabından yayınladı. Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından yayınlanan bu fotoğraf, Albayrak'ın başkan adayı olacağı şeklinde yorumlandı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da kazan kaynamaya devam ediyor. Mustafa Cengiz'in futbolcuları suçlayan ağır açıklamalarının ardından 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Florya'da oyuncularla bir araya geldi.
Fotoğraf çektiren ekipte yüzlerin gülmesi dikkat çekti. Abdürrahim Albayrak'ın Başkan Cengiz'e 'muhalefet' olarak bu fotoğrafı çektirdiği düşünülüyor. Albayrak'ın Cengiz'in söylemlerine karşı durup takımın yanında olmayı seçtiği yorumları yapıldı. Albayrak fotoğrafa herhangi bir açıklama yazmadı ve sadece sarı kırmızı kalp koydu. Fotoğrafta Fatih Terim yer almadı.
https://twitter.com/_AAlbayrak/status/1382265741697748996
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