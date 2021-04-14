Abdürrahim Albayrak tüm takımla fotoğraf çektirdi

Galatasaray'da kazan kaynamaya devam ediyor. Mustafa Cengiz'in futbolcuları suçlayan ağır açıklamalarının ardından 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Florya'da oyuncularla bir araya geldi.

Fotoğraf çektiren ekipte yüzlerin gülmesi dikkat çekti. Abdürrahim Albayrak'ın Başkan Cengiz'e 'muhalefet' olarak bu fotoğrafı çektirdiği düşünülüyor. Albayrak'ın Cengiz'in söylemlerine karşı durup takımın yanında olmayı seçtiği yorumları yapıldı. Albayrak fotoğrafa herhangi bir açıklama yazmadı ve sadece sarı kırmızı kalp koydu. Fotoğrafta Fatih Terim yer almadı.



