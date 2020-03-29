Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsü yendi. Albayrak ailesinden 3 kişi corona virüse yakalanmıştı. Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın tedavileri sürüyor.

Hikmet Albayrak ise kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hastalığı yendiğini açıkladı.

Oğul Albayrak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" dedi.

Galatasaray'da ise Abdürrahim Albayrak ile beraber Fatih Terim ve Yusuf Günay da corona virüse yakalanmıştı.



