Dünya ABD'yi şimdi de hortum vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'yi şimdi de hortum vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya

ABD'yi şimdi de hortum vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

Corona virüsle mücadele eden ABD'yi şimdi de hortum vurdu. Mississippi eyaletinde hortum nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

13 Nisan 2020, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletini hortum vurdu. 180 bin evin elektriksiz kaldığı iki eyaletin merkezinde en az 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin güneyini hortum vurdu. Çok sayıda eyaleti etkileyen hortumda bazı evlerde çökmelerin meydana geldiği ve Mississippi eyaletinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arkansas’ta 120 bin, Mississippi ve Louisiana eyaletlerinde ise 60 bin evin elektriğinin kesildiği belirtildi. Eyaletlerde çok sayıda evde çökme meydana gelirken, çok sayıda aracın da hasar aldığı duyuruldu.


İlgili Haberler
Özkan Uğur'un ağabeyi hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evlerden corona virüs nedeniyle 700'den fazla ceset toplandı