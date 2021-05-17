Aboubakar o konuya açıklık getirdi! Sözleşmesindeki opsiyonun durumu ne?
Vincent Aboubakar TRT Spor'a özel röportaj verdi. Kamerunlu golcü hakkında merak edilen soruyu ilk kez cevapladı. Aboubakar oynarsa sözleşmesi uzayacak mı? Bu nedenle mi oynamadı? Sakatlığı ne durumda? İşte Aboubakar'ın cevabı...
17 Mayıs 2021, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Takım'a gittim ve orada sakatlanıp oyundan çıktım. MR çekildi, 5mm'lik açık olduğu görüldü. İstanbul'da da aynı sonuç çıktı. 2-3 haftalık sakatlık sürem vardı. O süreç içerisinde Sakatlandıktan sonra kontramda 30 maç maddesi olduğunu öğrendim bilmiyordum. Herkes konuşmaya başladı. "Oynaman lazım" dediler. Takım arkadaşlarım da bunu istedi. Fedakarlık yapmak istedim, Sivasspor maçına sakat sakat çıktım. Top gelince bacağımda bir şeyler hissediyordum. Sesler geliyordu. İlk yarı sonunda çıktım.
Yeniden MR çekildi ve ödem-kanama görüldü. Her hafta kontrole girdim. Sıvı ve ödem görüldü. Durum bu... Benim aklımda kötü bir şey yok. Eğer 2 hafta daha oynama şansım olsam bunları konuşmayacaktık. Taraftara teşekkür ederim desteklerinden ötürü. Burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Ama kulüp menajerimle görüşmeli.
BUNLARI DA OKUYUN