En çok eflatun, sarı, pembe ve beyaz renklerde çiçek açan açelya çiçeğinin kokusu yoktur. Ana vatanı Asya ve Amerika'nın Kuzey bölgesidir. Peki, açelya çiçeğibakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Açelya çiçeği hikayesi nedir?

Açelya çiçeği, bahar renkleri ile bahar mevsiminde yetişen bir çiçektir. Sarı, kırmızı, turuncu, pembe ve beyaz gibi renklerle yetişen açelya çiçeği, çok senelik bir bitkidir. Açelya çiçeği hemen ve ilk senesinde çimlenen bir türdür. Açelya çiçeğinin bakımının doğru yapılması için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bunlar;

Açelya çiçeğinin sevdiği toprak türü, zengin humuslu topraklardır. Humuslu topraklarda yetiştirilen çiçeğin, çok verimli bir şekilde çiçek açtığını görmek kesin olacaktır. Bununla beraber nemli toprakları sever.

Açelya çiçeği suyu seven bir çiçektir. Sulaması yapılırken aynı ölçüde yapılması çok önemlidir. Toprağın çok kurumadan belli aralıklarla sulanması gerekir.

Açelya çiçeği yetiştirilirken toprağı özel şekilde seçilmelidir. Zengin içerikli ve doğal topraklar tercih edilerek ek vitamin verilmemelidir.

Açelya çiçeği direkt güneş ışığından hoşlanmamaktadır. Fakat dolaylı bir şekilde güneş ışığı alan çiçek, sağlıklı gelişim gösterecektir.

Gölgelik ya da karanlık alanlar bu çiçek adına kesinlikle uyumlu değildir. Böyle bir durumda çiçekleri dökülebilir.

Açelya çiçeği, saksı içerisinde yetiştirilebilir. Pek çok salon çiçeğinde olduğu üzere ev ortamında yetiştiriliyor ise ara ara çevirmek önemlidir. Yaprakları güneş gören ortama doğru uzayabilir. Bu yüzden haftada bir kez konumunun değiştirilmesi, yaprağın ve çiçeğin daha sağlıklı yetişmesine olanak sağlayacaktır.

Açelya çiçeğini yetiştirmeyi isteyen kişilerin bilmesi gerektiği birkaç özellik vardır. Bu özelliklerden en önemlisi, bu çiçeğin gölge ve serin olan yerlerden hoşlanmaları şeklinde belirtilebilir. Bir başka özellik ise aydınlık ortamlardır. Ancak dolaylı bir şekilde ışık alan yere konulması, açelya çiçeğinin sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına oldukça önemlidir. Açelya çiçeği, gelişim sürecine girdiği zaman gübre ve vitamin takviyelerine ihtiyaç duyar.

Açelya çiçeğinin özelliklerinin yanı sıra faydaları da bulunmaktadır. Bunlar;

Açelya çiçeği gastrit sorununa iyi gelmektedir. Gastrit sorunu, mide mukozasının bakterilerden ötürü iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Açelya çiçeği ile bunu önlemek mümkün.

Ülser gibi şikayetleri en aza indirger.

Spazmı, mide ağrıları ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçer.

Basur yüzünden meydana gelecek kanamaları engeller.

Egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi eder.

Diş etinde oluşan problemlere iyi gelir. Bilhassa iltihap oluşumunun önüne geçer. Bu faydayı görebilmek adına oda sıcaklığında bekletilen açelya çiçeği çayı ile gargara yapmak yeterlidir.

Açelya çiçeğinin hüzünlü hikâyesinde aşkı ve tutkuyu arayanlar için bol bol özlem ve acı vardır. Açelya birbirine kavuşamayan iki aşığın hikâyesini yüzyıllardır bizlere anlatan bir çiçektir.

İki gencin birbirine olan sonsuz aşkı, tutkusu sonrasında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen direnmesi fakat sonunda umutsuzca ayrılmalarını anlatan çiçek ayrılığa ithaf edilmiş olsa da sevgiyi, tutkuyu, hasret anlamını taşır.

Ayrılığın sonrasında sevdiği kızın adını bu çiçeğe veren aşığın her kavuşamayana çiçeğini armağan etmesi ile dilden dile dolanan hikâye aşkı ve sonsuz sevgiyi anlatıyor.



