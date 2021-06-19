Acem güzelleri

ACEM LALESİ

Diğer adı Kaliforniya gelinciği olan acem lalesi hazirandan ekime kadar çiçek açarak bahçeleri süsler. Tohumdan yetiştirilmesi kolaydır. Fide yetiştirip başka yere ekmeye uygun değildir. Nerede yetiştirilecekse tohumları oraya ekilmeli.

ACEM HALISI

Her zaman yeşil kalan, uzun yıllar yaşayabilen yer örtücü ve sarkma özelliği olan bir süs bitkisidir. Pembe fosforlu çiçekleriyle bulunduğu ortamı renklendirir. Soğuk ve sıcak iklimlere dayanıklıdır. Yer kapatıcı olarak seçilebilir.

ACEM BORUSU

Trompet diye de bilinen sarmaşık türü bir bitki. Güneşi seven ve kolay yetişen bir tür. Kapatmak istediğiniz duvarlar ya da tel örgüler için kullanmaya uygun. Genelde turuncu çiçekleriyle bilinir ama pembe ve beyaz açan türleri de var.

KARBON ÇİFTLİKLERİ

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle mücadele için çiftçilerin de yapabilecekleri var. Örneğin; karbon çiftçiliği, bu atmosferdeki karbonu azaltmak için yapılıyor. Ekilen uygun bitkiler aracılığıyla atmosferdeki karbon toprağa ve mahsul köklerine, odunlara ve yapraklara çekilip biriktiriliyor. Bitki örtüsü ve toprakta karbon miktarı artıyor. Böylece toprak verimliliğinin de artması sağlanıyor. Örneğin; baklagil yetiştiriciliği toprakta karbon miktarını artırır.