Futbol Achraf Hakimi corona virüse yakalandı

Achraf Hakimi corona virüse yakalandı

Futbol

Achraf Hakimi corona virüse yakalandı

Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 21:58 Son Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan yazılı açıklamada, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testleri neticesinde, Achraf Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi. 

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Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.

Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın Real Madrid takımından transfer etmişti.

AA


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