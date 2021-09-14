Farklı ve lezzetli tarif arayanlara oldukça iyi bir alternatif olan acı biber reçelli muska tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, acı biber reçelli muska börek nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz acı biber reçelli muska böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı ve püf noktası...

ACI BİBER REÇELLİ MUSKA BÖREĞİ TARİFİ

Acı biber reçelli muska böreği malzemeler

2 adet Meksika biberi

1/2 adet kapya biber

1/2 bardak su

1/2 bardak şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

2 adet günlük yufka

Kızartmak için sıvı yağ

Acı biber reçelli muska böreği yapılışı

Kapya biber ve Meksika biberini bir sos tavasının içerisine alın. İçerisine şekeri ekleyin ve üzerinden suyu gezdirin. Sos tavasını ocağa alın ve kısık ateşte kaynama noktasına getirin. Kaynadığını görünce içerisine limon suyunu ekleyin ve 7-8 dakika daha pişirip altını kapatın. Yufkayı dört parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesin. Yufkanın uzun olan yerlerini de uzunlamasına ortadan ikiye keserseniz; daha bol içli ve daha az yufkalı ve daha lezzetli bir börek elde edebilirsiniz. Yufkayı tezgahın üzerine serin ve bir tatlı kaşığı harçtan koyup muska şeklinde sarın. Kızartma tavasına sıvıyağ koyun ve altını açıp kısık ateşte ısıtın. Yağ ısınınca börekleri tavaya alın ve her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın. Börekleri kağıt havluya alın ve 2-3 dakika yağını çekmesini bekleyin.



