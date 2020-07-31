Acun Ilıcalı, ilk transferini yapıyor

Survivor 2020'nin finalinde "'Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun" sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti. Almanya'nın Kicker gazetesinin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.

Fortuna'ya sıcak bakıyor

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi. Augsburg ise Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak bakıyor.

Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan... PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor.

Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu. Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.