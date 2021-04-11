Magazin Ada Demir, Soraja Vucelic’i İstanbul'a getirtti

Ada Demir, Soraja Vucelic’i İstanbul'a getirtti

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Ada Demir, Soraja Vucelic’i İstanbul'a getirtti

Gossipmag Business 2021 Ödülleri için, dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın eski sevgilisi olan Sırp model Soraja Vucelic, Ada Demir'in konuğu olarak İstanbul'a geldi

11 Nisan 2021, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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İş insanı Ada Demir, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda yaptığı ve son zamanların en büyük organizasyonu olan Gossipmag Business 2021 Ödülleri için, dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın eski sevgilisi olan sırp model Soraja Vucelic’i İstanbul’a getirtti. Oktay Kaynarca, Gülben Ergen, Hande Yener, Hande Ünsal, Oya Başar, Ali Sürmeli ve bir çok ünlü simaların bulunduğu bu görkemli gecede Soraja da uluslar arası ikon ödülünü aldı.

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