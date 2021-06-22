Ada Masalı’nın çekildiği ye olarak bilinen Kırlangıç Adası berrak denizi, harka kumsalı ve şirin kasabasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Ada Masalı’nın çekildiği Kırlangıç Adası nerede? Kırlangıç Adası’na nasıl gidilir? Sığacık nerede? İşte ayrıntılar…

ADA MASALI’NIN ÇEKİLDİĞİ KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Ada Masalı dizisinin fragmanlarında ve konusunda dizinin çekildiği yer Kırlangıç Adası olarak belirtiliyor. Ancak dizi Kırlangıç Adası’na değil Sığacık’ta çekiliyor.

Diğer yandan Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan Kırlangıç Adası, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakla birlikte, Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra İblislik, Adelfoi, Keçi, Biber, Güvercin, İskandil ve Psathoura adalarını da barındırmaktadır.

SIĞACIK NEREDE?

Ada Masalı dizisinin asıl çekildiği yer ise Sığacık’tır. Sığacık ise İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içinde yer almaktadır. Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden az olan Sığacık, kuzeye bakacak biçimde küçük bir yarımadanın üzerindedir.

ADA MASALI’NIN 2. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Nehir’in şüphelerini ortadan kaldırmayı isteyen Haziran, Poyraz’ı öpmek zorunda kalır. Ancak, olayın etkisinden çıktığı anda ne yaptığının farkına varır ve çareyi oradan uzaklaşmak da bulur. Poyraz neler olduğunu sorduğunda ise Haziran bir açıklama yapmaya çalışır.

Öte yandan Biricik’in bir arkadaşının nişanı için değişik bir mekan aradığı duyulur. Partinin henüz açılmasa bile otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçen Haziran, organizasyonun her aşamasında Poyraz’la anlaşmazlığa düşer. Diğer yandan da bütün Ada, Poyraz ve Haziran’ın öpüşmesini konuşmaya başlar. Bu duruma çok sinirlenen İdil, olaya el koymaya karar verir. Haziran müşteriyi memnun etme telaşı yaşarken, hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu durum Haziran’ı çok zor durumda bırakır.