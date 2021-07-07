Adana Demirspor Balotelli'yi her an açıklayabilir!
Adana Demirspor'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Bugün şehre geleceği bilinen İtalyan oyuncu, hem şehri hem de kulübü gezecekti. Adana Demirspor'dan flaş bir paylaşım geldi.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz" sözlerine göndermede bulunuldu.
Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1412746625794125832
BUNLARI DA OKUYUN