Futbol Adana Demirspor Balotelli'yi her an açıklayabilir!

Adana Demirspor Balotelli'yi her an açıklayabilir!

Futbol

Adana Demirspor Balotelli'yi her an açıklayabilir!

Adana Demirspor'da Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor. Bugün şehre geleceği bilinen İtalyan oyuncu, hem şehri hem de kulübü gezecekti. Adana Demirspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz" sözlerine göndermede bulunuldu.

Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gurbetçi oyuncu bizzat açıkladı: Menajerim Türkiye'de