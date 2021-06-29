Adana Demirspor Belhanda ile görüşüyor
Adana Demirspor başkanı Mert Sancak, transfer açıklamasında bulundu. Sancak, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta kalan Belhanda ile görüştüklerini söyledi.
29 Haziran 2021, Salı 14:20 Son Güncelleme:
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Daha önce Balotelli, Gomis, Payet gibi isimlerle adı anılan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, özellikle Gomis ve Balotelli iddialarını doğrulayarak dikkatleri çekmişti. Sancak'tan bir itiraf daha geldi.
Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor ile görüşüyor. Başkan Sancak'ın D Smart'a yaptığı açıklama şöyle:
"Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda ve Lille'in takım kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz"
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