Adana Demirspor Belhanda ile görüşüyor

Daha önce Balotelli, Gomis, Payet gibi isimlerle adı anılan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, özellikle Gomis ve Balotelli iddialarını doğrulayarak dikkatleri çekmişti. Sancak'tan bir itiraf daha geldi.

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor ile görüşüyor. Başkan Sancak'ın D Smart'a yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda ve Lille'in takım kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz"