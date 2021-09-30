Futbol Adana Demirspor'a 32 bin lira para cezası verildi

Adana Demirspor'a 32 bin lira para cezası verildi

Futbol

Adana Demirspor'a 32 bin lira para cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a 32 bin lira para cezası verdi.

30 Eylül 2021, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Gaziantep ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un 32 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Adana Demirspor'da kulübü başkanı Murat Sancak ile idareci Süleyman Bilici ise talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 5'er bin lira para cezasına çarptırıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'a 55 bin lira, Denizlispor'a ise 14 bin 500 lira para cezası uygulanırken, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in 4, Tuzlaspor görevlisi Muhammed Ali Kanıçok'un da 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira ceza aldığı duyuruldu.

AA

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