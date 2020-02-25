Ekonomi Adana'da şırdan kıtlığı: Fiyatlar arttı, lokantalar Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Adana'da şırdan kıtlığı: Fiyatlar arttı, lokantalar Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor

Adana'da şırdan kıtlığı: Fiyatlar arttı, lokantalar Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor

Ekonomi

Adana'da şırdan kıtlığı: Fiyatlar arttı, lokantalar Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor

Adana'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının fiyatları, canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle bazı yerlerde 12 liraya kadar yükseldi. Esnaf, fırsatçılara dikkat çekti.

25 Şubat 2020, Salı 08:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Adana'da Lokantalar, talebe yetişmek için Türkiye’nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor.

Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan Çelik, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL’ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor. Piyasada üretim olursa, çiftçiye destek olursa düzelir" dedi.

Şırdancı Mesut Erdoğan ise 4-5 aydır Katar’a kuzu ihracatı nedeniyle piyasada kesimin azaldığını belirtti ve, "Fiyatları yüksek hale getirmeye çalışıyorlar. Kısa süreliğine bu eksilebilir ama 1 yıl boyunca yok olacak diye bir şey yok. Ticarette kar ve zarar kardeştir" diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’ye yakıştı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Mithat Sancar’la yeni bir HDP mi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Büyük hukukçu olmak için büyük bir vicdan gerekir
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ucuz konutta kura rehberi