Adanaspor'da toplam 30 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
29 Kasım 2020, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ertelendi
TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
AA
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