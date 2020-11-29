Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşması ertelendi

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

AA







