Futbol Adem Büyük'ün cezasında indirim

Adem Büyük'ün cezasında indirim

Futbol

Adem Büyük'ün cezasında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

23 Haziran 2020, Salı 20:56 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezasının, futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak 2 maça indirildiği belirtildi.

Ayrıca Adem Büyük'e verilen 13 bin lira para cezasının da 8 bin 667 lira olarak düzeltildiği kaydedildi.


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