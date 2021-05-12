Futbol Adem Ljajic'in omzu çıktı! Beşiktaş'tan resmi açıklama...

Adem Ljajic'in omzu çıktı! Beşiktaş'tan resmi açıklama...

Futbol

Adem Ljajic'in omzu çıktı! Beşiktaş'tan resmi açıklama...

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında omzundan sakatlanan Adem Ljajic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 13:35 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.


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