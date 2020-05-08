Adı, cinayet ve aşk üçgeniyle anılan Başbakan baskılara dayanamadı

Görev süresi 2022 yılında sona erecek olan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, ülkeyi sarsan ‘aşk üçgeni ve cinayet’ vakasının neden olduğu istifa baskılarına daha fazla direnemedi. 80 yaşındaki Thabane, gönüllü olarak görevini bırakacağını ve yaş haddinden emekli olacağını duyurdu.

Thabane, “Başbakanlık görevi duyusal algının yanı sıra hız ve fiziksel güç gerektirir. Yaşımdan dolayı artık eskisi kadar enerjik değilim. Bu itibarla, gönüllü bir şekilde görevi bırakmaya ve Lesotho yasalarına uygun bir şekilde hükümet yönetimini devretmeye karar verdim” dedi.

Cinayetin karıştığı aşk üçgeni istifa çağrılarını tetikledi

Thomas Thabane'nin 2012'den beri ayrı yaşadığı 58 yaşındaki eşi Lipolelo, Temmuz 2017'deki başbakanlık yemin töreninden iki gün önce, başkent Maseru'daki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

O sırada Thomas-Lipolelo Thabane çifti kavga çekişmeli bir boşanma davası yürütüyordu.

Bundan iki ay sonra Thomas Thabane, Maesaiah Thabane ile evlendi.

Başta silahlı saldırıdan kimliği bilinmeyen silahlı kişiler sorumlu tutuldu, ama polisin mahkemeye gönderdiği belgelerde oklar Thomas Thabane ile yeni first lady Maesaiah Thabane'ye yöneldi.

Zanlı pozisyonuna girince sırra kadem basan first lady Thabane, 10 Ocak 2020’de hakkında tutuklama kararı yayımlanması sonrası polise teslim oldu. Thomas Thabane da soruşturmada baş zanlı olarak geçiyordu ve yargılanmasına izin verildi.

Thomas Thabane, hem iktidar hem de muhalefet tarafından, eski eşinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı engellemekle itham ediliyordu ve istifa etmesi için baskı yapılıyordu. Thabane, istifayı kabul etmiş ancak tarih açıklamamıştı.

Sputnik



