Kültür & Sanat Adrien Brody'den muhteşem dönüş: Pat Riley’nin hayatını canlandıracak

Adrien Brody'den muhteşem dönüş: Pat Riley’nin hayatını canlandıracak

Kültür & Sanat

Adrien Brody'den muhteşem dönüş: Pat Riley’nin hayatını canlandıracak

Oscarlı oyuncu Adrien Brody (44), üç yıldır beyazperdeden uzaktı. Amerikan basketbol takımı LA Lakers’ın 1980’lerdeki efsanevi koçu Pat Riley’nin (75) hayatını canlandıracak. Dijital platform HBO’da yayınlanacak yapım, bir dizi olacak.

18 Mart 2021, Perşembe 13:37 Son Güncelleme:
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Piyanist filmiyle Oscar kazanan, The Grand Budapest Hotel, Midnight in Paris, Peaky Blinders gibi yapımlarda rol alan oyuncu Adrien Brody, HBO'nun 1980'lerde geçen, Los Angeles Lakers'la ilgili yeni drama dizisinde efsanevi basketbol koçu Pat Riley'yi oynayacak. Adsız seri, Aralık 2019'da HBO'da sipariş edildi. Dizi, sporun en saygı duyulan ve NBA'in baskın zamanlarından olan 1980'lerde ışıldayan Los Angeles Lakers'ın ve koçun, profesyonel ve kişisel yaşamlarını anlatan bir yapım olarak tanımlanıyor.

KİTAPTAN ESİNLENDİLER

Beyazperde'nin haberine göre, dizi Jeff Pearlman’ın kurgusal olmayan kitabı "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s"e dayanıyor.


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