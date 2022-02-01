Posta.com.tr| Afgan yetişkin filmi yıldızı Yasmeena Ali, 19 yaşındayken ailesi onu evlenmeye zorladığı için evden kaçtı. Ardından cinsel içerikli film yıldızı olmaya karar verdi. Yasmeena Ali ve ailesi, 1990’lı yılarda Taliban Afganistan’da güç elde edince ülkeden kaçtı. Ailenin İngiltere’ye yerleşmesi sayesinde Yasmeena okuma yazma öğrendi. Ancak 19 yaşındayken ailesi onu evlenmeye zorladı ve evden kaçtı. Şimdi 28 yaşında olan Yasmeena, o zamandan beri ailesiyle konuşmuyor.

Daily Star’a konuşan Yasmeena, “19 yaşımda evden kaçtım çünkü rızam olmadan beni evlendireceklerdi. Ne düşündüğüm sorulmadı. Konuşma olmadı, sadece görücü usulüydü. Onlarla hiç konuşmadım ve bir daha konuşmak için çabalamadım” diyor ve ekliyor:

Bu sondu çünkü aileler destekleyici ve teşvik edici olması gerekiyor. Aynı değerleri paylaşmıyoruz. Onların cinsel içerikli filmler yapmam hakkında ne düşündükleri umrumda değil. Eminim hakkımda kötü düşünüyorlardır. Buna şaşırmam.

GEÇLİĞİNDE KISITLANDI

Yasmeena, Afganistan'da acımasız Taliban yöneticileri tarafından sokaklarda dövülen kadın ve erkekleri görerek büyüdü.

İngiltere’de yeni bir hayata başlamalarına rağmen gençlik yıllarının kısıtlayıcı olduğunu söyledi.

Ailem her zaman iyi notlar almazsam beni Afganistan’a geri göndermekle tehdit ederdi. Okulda hep iyi notlar aldım, çok çalışkandım ve çok fazla ödev yaptığımı söyleyen öğretmenlerimden iyi geri dönüş aldım. Bilgiye açtım ve okul dış dünyayla tek bağlantımdı.

Biyomedikal bilim alanında okumaya başlamadan önce Yasmeena’nın diploması en iyi notlarla doluydu. Ancak öğrenimi sırasında görücü usulüyle evlenmesi istenince Yasmeena kaçtı.

Evden kaçtıktan sonra ise erotik fotoğraf ve kameralı konuşmayla tanışması, Yasmeena’nın kendi benliğini bulmasını sağladı.

Yasmeena şunları söylüyor:

Cinsel içerikli filmlere meraklıydım ve neden denemediğimi düşündüm. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden bir fikrim yoktu. Deneyimledim ve çok eğlendim. Özgürleştiriciydi ve şimdi buradayım.







