Afrika Uluslar Kupası maçında izdiham çıktı: Ölenler var

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi. Komorlar, koronavirüs ve hastalıklar nedeniyle kaleye sol bek oyuncusu Alhudhar ile başlamak zorunda kaldı. Alhudhar, kalesine gelen 6 şutun 4'ünü kurtarırken 2'si gol oldu.

Karşılaşma, Kamerun'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





Maçın öncesinde ise üzücü bir olay yaşandı. Başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nın giriş kapısında yaşanan izdihamda bazı kaynaklarca 7, bazı kaynaklarca ise 8 taraftar hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı ve yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.