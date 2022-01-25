Afrika Uluslar Kupası maçında izdiham çıktı: Ölenler var
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu Kamerun - Komorlar maçıyla devam etti. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi Kamerun, rakibini 2-1 yendi. Maç öncesinde oluşan izdihamda ise 7 veya 8 taraftar hayatını kaybetti. Yaralılar nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği söyleniyor.
25 Ocak 2022, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi. Komorlar, koronavirüs ve hastalıklar nedeniyle kaleye sol bek oyuncusu Alhudhar ile başlamak zorunda kaldı. Alhudhar, kalesine gelen 6 şutun 4'ünü kurtarırken 2'si gol oldu.
Karşılaşma, Kamerun'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın öncesinde ise üzücü bir olay yaşandı. Başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nın giriş kapısında yaşanan izdihamda bazı kaynaklarca 7, bazı kaynaklarca ise 8 taraftar hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı ve yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.
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