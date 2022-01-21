AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zamla net 4 bin 253 liraya, brüt de 5 bin 4 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi istisnası da devreye alınmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete (brüt 5 bin 4 lira) kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Söz konusu düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkarken, vergi istisnasıyla maaşlarda yaklaşık 300 lira artış sağlanmıştı.

YAPILAN YANLIŞ, HUKUKA AYKIRI

Ancak bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e de soruldu. İş Kanunu’nun 62’nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken Bilgin, “Kanunlar ‘ücretler geriye gidemez’ diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık” dedi.

62’NCI MADDE NE DİYOR?

Ücrette indirim yapılamayacak halleri içeren İş Kanunu’nun 62’nci maddesi şöyle diyor:

“Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.”

EYT VE KAMU İŞÇİSİNE FARK KONUSU

Önceki akşamki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, “Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık” dedi. Bilgin, kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise “Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Yüzde 2.5’luk fark, günü geldiği zaman belli olur” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE MAYISTA MECLİS’TE

Bu arada öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin bu yılın sonuna kadar çıkarılması hedefleniyor. Öğretmenlere ilişkin düzenleme Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışmasını sürdürüyor.

TEKNİK ÇALIŞMA YAPILIYOR

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, “Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis’te olacak. Kurumlararası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama olabilir” dedi. Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:

“Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3600 ek göstergeli olmaz. ‘3600’ diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek.”