AGİ ne kadar oldu 2020 ? AGİ 2020 açıklandı

AGİ 2020 belli oldu mu? sorusu merakla aranmaya devam ediyor. Her çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılı için kaç lira olarak belirlendi? AGİ zam oranları ne kadar olacak? Milyonların öğrenmek için sabırsızlandığı AGİ 2020 miktarı için heyecan artıyor. Aile geçindiren çalışanların ve bekar çalışanların AGİ miktarlarının oranları değişkenlik gösteriyor. Bir bekar çalışanın AGİ tutarı, evli ve çocuklu çalışandan daha düşük oluyor. Bekar işçinin AGİ tutarı 2019 yılında 191.88 lirayken, evli, eşin geliri olmayan 5 çocuklu çalışanın 2019 AGİ tutarı 326.15 lira olarak yatırılıyor. İşte kademe kademe 2019 AGİ miktarları ve 2020 AGİ kaç lira oldu sorusunun yanıtı...

AGİ 2019 yılında ne kadardı?

Bekar : 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan: 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan, 1 Çocuk : 220.66

Evli, Eşin Geliri Olan, 2 Çocuk : 249.44

Evli, Eşin Geliri Olan, 3 Çocuk : 287.82

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 307.01

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 326.20

Evli, Eşin Geliri olmayan : 230.26

Evli, Eşin Geliri olmayan, 1 Çocuk : 259.04

Evli, Eşin Geliri olmayan, 2 Çocuk : 287.80

Evli, Eşin Geliri olmayan, 3 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 4 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 5 Çocuk : 326.15

AGİ 2020 belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret 2020 miktarı 2 bin 324 lira oldu. AGİ miktarı ise 3 çocuklu çalışan için 481,41 TL olarak belirlendi.