Ağzı açık uyuyan çocuklar tedavi edilmeli

Geniz eti 6.5 yaşından sonra kaybolur ama o arada yapacağını yapar. Sorunlu geniz eti alınmazsa çocuğun yüzü bozuk, ablak gelişir. Yüz kemikleri bozuk geliştiği için sonradan bunu düzeltmemiz çok zor. Ayrıca bu çocuklar sık hastalanır, devamlı antibiyotik kullanır, kulağı ağır işitir. Bir de bu çocuklarda akciğer enfeksiyonları sık görülür. Üst tarafı düzelmeyen çocukların akciğerleri de düzelmez. Burnu tıkalı olan çocuklarda horlama ve apne olur. Bu çocuklar ileriki yaşlarda apne ağırlaşır. Arada bir değil ama devamlı horlayan ve ağzı açık uyuyan çocuklar muhakkak tedavi olmalı.

Tuzlu su iyi gelir mi?

Çocukların burnuna sık serum fizyolojik damlatmak doğru değil. Çünkü burnun belli bir PH seviyesi var. PH’ın özelliği savunma hücrelerine sahip olması. Bu ortama serum fizyolojik damlatırsanız savunma hücrelerimiz çalışamaz, fakat kötü mikroplar çalışır. Bir diğer nokta hazır satılan deniz ya da okyanus suyu spreyleri. Bunların ucu da mikrop kaptığı için bu sefer çocuklar devamlı mikrop alır. Bunların yerine kendi spreyinizi evde taze olarak hazırlayın. Yapmanız gereken şey çok basit: 1 su bardağı içme suyuna 1 silme kaşığı tuz, üçte bir çay kaşığı karbonat koyup karıştırın. Burnu yıkayın





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