Çocukluk Ağzı açık uyuyan çocuklar tedavi edilmeli

Ağzı açık uyuyan çocuklar tedavi edilmeli

Çocukluk

Ağzı açık uyuyan çocuklar tedavi edilmeli

Geniz eti, özellikle çocuklarda en sık sinüzit nedenlerinden biri. Burun nefes alabilirse sinüsler havalanır. Geniz eti burnun arkasındaki deliği kapatırsa çocuk burnundan nefes alamaz. Bu durumda geniz etinin alınması gerekir, en uygun dönem 3 yaştır. Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Önerci anlatıyor. // Özgür Gökmen Çelenk

13 Şubat 2021, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Geniz eti 6.5 yaşından sonra kaybolur ama o arada yapacağını yapar. Sorunlu geniz eti alınmazsa çocuğun yüzü bozuk, ablak gelişir. Yüz kemikleri bozuk geliştiği için sonradan bunu düzeltmemiz çok zor. Ayrıca bu çocuklar sık hastalanır, devamlı antibiyotik kullanır, kulağı ağır işitir. Bir de bu çocuklarda akciğer enfeksiyonları sık görülür. Üst tarafı düzelmeyen çocukların akciğerleri de düzelmez. Burnu tıkalı olan çocuklarda horlama ve apne olur. Bu çocuklar ileriki yaşlarda apne ağırlaşır. Arada bir değil ama devamlı horlayan ve ağzı açık uyuyan çocuklar muhakkak tedavi olmalı. 

Tuzlu su iyi gelir mi?

Çocukların burnuna sık serum fizyolojik damlatmak doğru değil. Çünkü burnun belli bir PH seviyesi var. PH’ın özelliği savunma hücrelerine sahip olması. Bu ortama serum fizyolojik damlatırsanız savunma hücrelerimiz çalışamaz, fakat kötü mikroplar çalışır. Bir diğer nokta hazır satılan deniz ya da okyanus suyu spreyleri. Bunların ucu da mikrop kaptığı için bu sefer çocuklar devamlı mikrop alır. Bunların yerine kendi spreyinizi evde taze olarak hazırlayın. Yapmanız gereken şey çok basit: 1 su bardağı içme suyuna 1 silme kaşığı tuz, üçte bir çay kaşığı karbonat koyup karıştırın. Burnu yıkayın


İlgili Haberler
Çocuğunuza ödül veya ceza vererek kitap okutmayın


Yazarlarımızdan
Büşra Eracun Akkaya
İkinci çocuğun doğru bir zamanı var mı?
Büşra Eracun Akkaya
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Sevgililer Günü temalı etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Bircan Tavas
Duygusal zekası yüksek çocuk yetiştirmek
Bircan Tavas
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuktan proje, ebeveynden helikopter olur mu?