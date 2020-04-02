Ahmed Hassan, Mısır Futbol Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Türkiye'de farklı takımlarda 8 sezon forma giyen Ahmed Hassan, Mısır Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Türkiye'de ilk olarak Kocaelispor, daha sonra Denizlispor, Gençlerbirliği ve son olarak Beşiktaş formaları giyen Mısırlı forvet, siyah beyazlı takımdaki performansıyla zihinlere kazınmıştı.

Ahmed Hassan, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve 79 maçta 30 gol atmıştı.

Aday olduğunu, "Başkanlık için çalışmalara başladım. İyi bir ekiple Mısır futboluna hizmet etmek istiyorum" cümleleriyle ilan eden Ahmed Hassan, daha önce 2015 yılında Petrojet takımının başına geçmişti. Hassan'ın başka teknik direktörlük tecrübesi olmadı.

Elneny, Mısır futbolunu anlattı