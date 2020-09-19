Eski zamanlardan bu yana hala kullanılmaya devam eden ve popülerliğini yitirmeyen Ahmet isminin anlamı, Ahmet isminin ebced değeri, Ahmet isminin kaç kişi de olduğu merak ediliyor. Ahmet isminin anlamını merak edenlere, işte ahmet ismi hakkında tüm bilinmeyenler...

Ahmet isminin anlamı

Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden anlamlarına gelmektedir.

Liderlik Vasfı vardır.Doğal bir liderdir.

Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir.Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

Para kazanmak konusunda ustadır.Ancak kazandığı parayıda harcamayı çok severler.Yaratıcı ve ürektek insanlardır.Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler.

Türkiye İstatistiği

900016

Cinsiyeti: Erkek

53

İsmin ebcedine göre esması

ya Mucîb

İsmin ebcedine göre değerli taşı

Adi Opal



