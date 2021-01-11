Futbol Ahmet Nur Çebi, ikinci kez corona virüsü yendi

Ahmet Nur Çebi, ikinci kez corona virüsü yendi

Futbol

Ahmet Nur Çebi, ikinci kez corona virüsü yendi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez corona virüsü yendi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Corona virüse 2. kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da corona virüsü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İSTANBUL (İHA)

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