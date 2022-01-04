Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberinde, Ahmet Nur Çebi'nin TFF'ye liglerin ikinci yarısı için erteleme talebinde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptığı ve her kulüpte artış gösteren Covid-19 vakaları doğrultusunda Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlaması talebini ilettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.

TFF'ye iletilen talebe ilişkin detayların Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından Katar'da yapılacak bir açıklama ile duyurulması bekleniyor.

Toplam 7 futbolcunun yanı sıra personelde de Covid-19 vakalarının yaşandığı Beşiktaş'ta daha önce Covid-19 geçiren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafif bir rahatsızlık hissiyatı nedeniyle Katar'a gitmediği belirtildi.