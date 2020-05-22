Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önce hafta yapılan corona virüs testi pozitif çıkmış ve başkanın tedavisine başlanmıştı. Çebi'ye ikinci kez uygulanan virüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Beşiktaş'ın gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Bir önceki resmi açıklama ise şöyleydi,

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."