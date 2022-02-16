Posta.com.tr/ AIDS hastası kadında, kemik iliğindeki kök hücreden daha erişilebilir olması nedeniyle yeni geliştirilen bir tedavi yöntemi göbek kordonu kanı metodunun kullanıldı. Göbek kordonundaki kök hücrelerde kemik iliği hücrelerindeki gibi birebiri eşleşmeye gerek duyulmuyor. Bunun anlamı, çeşitli ırklardan olan insanların iyileşmesinin öncekinden daha fazla mümkün olduğudur. Bilim insanlarına göre bu keşif alıcıyla kısmi eşleşmeye izin verebilecek ve hem HIV hem de kansere sahip kişileri tedavi edebilecek. The New York Times, hem kanser hem de lösemi hastası olan kadının kanser tedavisi için göbek bağı kanı tedavisini yaptırdığını açıkladı.

Göbek kordonu kanı, benzer ırk ve etnik kökene sahip bir donör yerine, hastayla kısmen eşleşen bir donörden geldi. Ayrıca yakın bir akrabadan kan alındı.

Araştırmacılara göre, yeni vakanın cinsiyeti ve ırksal geçmişi, HIV tedavisi için çığır açan bir keşif. Bilim insanları, yeni tedavinin uygunluğunu her yıl birçok kişide deneyerek genişletmeyi umuyor.

ŞİMDİYE DEK 2 ERKEK İYİLEŞMİŞTİ

Kadınlar dünyadaki HIV vakalarının yarısını oluştururken, ilk kez bir kadında HIV iyileştirildi. Şimdiye dek HIV’den kurtulduğu bilinen iki vaka vardı. Her ikisi de enfeksiyonu engelleyen bir mutasyon taşıyan donörlerden kemik iliği nakli alan erkek hastalardı.

Mutasyon, çoğu Kuzey Avrupa kökenli olan yalnızca yaklaşık 20.000 donörde bulunuyor.







