Aile bütçesine destek olan kadına emeklilik hakkı

Anadolu’nun hemen hemen her yerinde kadınlar aile bütçelerine katkıda bulunuyor. El işi yapanlar, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satanları hep görürüz... Milyonlarca kadın evde havlu, örtü, çorap, kilim, örgü, nakış, hasır, sepet, paspas gibi giyecek ve süs eşyası üreterek satıyor. Bu kadınların üretime katkıları karşılıksız kalmıyor. Devlet bu şekilde aile bütçesine katkı sunan kadınlara destek oluyor. Kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı tanıyan devlet, aynı zamanda standardın altında bir primle emeklilik imkanı sağlıyor. İşte detayları...

KAÇ ŞEKİLDE MÜMKÜN?

Çalışmadan emeklilik için üç ayrı formül bulunuyor:

1) İsteğe bağlı sigorta.

2) Vergisiz esnaflık.

3) Doğum borçlanması.

VERGİDEN MUAF ESNAF

Vergi kanununda düzenlenen ‘Esnaf Muaflığı’ özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar, vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor. Belgeyi alanlar, 3 yılda bir bunu yenilemek zorunda. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor.

AYLIK 846 LİRA ÖDEME

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek emeklilik hakkı da kazanıyorlar.

Belgesi olanlar SGK’ya müracaat ederek bu yıl için 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2020 yılı için ödenecek prim tutarı ise aylık 846 lira. Normalde prim 941 lira. 105 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2021’de 28, 2022’de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

HANGİ ŞARTLARA BAKILIYOR?

Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak.

Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.

’Gelir Vergisi’nden muaf’ olduğunu belgelemek.

BAĞKUR’A GÖRE YAPILIYOR

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları Bağkur’a göre düzenleniyor. Kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün prim ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 güne isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp, 58 yaşında emekli olabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın, 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.

ARAÇ KİRALAMA AVANTAJI

Araç kiralama şirketlerinden Europcar, Turkcell Platinum ile gerçekleştirdiği özel indirim kampanyasında 9 Ocak 2022’ye kadar araç kiralayanlara büyük fırsatlar sunuyor. Böylece, Turkcell Platinum müşterileri, Europcar’dan yapacağı araç kiralamasında kira bedelinden yurtiçinde yüzde 30, yurtdışında yüzde 10 indirimden faydalanabilecek. Kampanyaya katılmak isteyenler akıllı telefonlarındaki Turkcell Platinum uygulamasının seyahat sekmesinden kendilerine özel şifreler ile Europcar’ın internet sitesinden online rezervasyon yapabilecekler.