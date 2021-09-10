Aileler dikkat! TikTok tuzağı

ABD’nin saygın gazetesi Wall Street Journal, sosyal medya platformu TikTok’a dair dehşete düşüren bir rapor yayınladı. Platformun algoritmasının pornografik, uyuşturucu ve alkole özendiren paylaşımları 13 yaşındaki çocukların ekranına düşürebildiği belirlendi. 13-15 yaş aralığı seçilerek 31 robot hesap açıldı. Bu hesapların ekranına düşen “Size özel” başlıklı içerikler takip edildi. Videoların içeriği yetişkinlere özel bir paylaşımın izlenmesiyle değişti; yetişkin seviyesindeki içeriklere dönüştü. Hatta çocuk hesaplarının ekranına gelen bazı paylaşımlarda “Sadece yetişkinler için” notu olanlar bile vardı.

YAŞ SINIRI YOK

13 yaşındaki robot hesaplara uyuşturucuya özendiren toplam 569 video denk geldi. Tüm robot hesaplara denk gelen uygunsuz içerikler bini geçti. Bunların 255’i daha sonra şikayetler nedeniyle kaldırılan görüntülerden oluşuyordu. TikTok, kullanıcılarını sadece arama geçmişi ve en sık izlenen içerikleri esas alarak yönlendiriyor.

Yaş sınırlaması bulunmadığından içeriklerin uygunluğu dikkate alınmıyor. TikTok, Çin merkezli bir şirkete bağlı. Uluslararası denetleme otoriteleri tarafından sık sık eleştiriliyor. TikTok, çocuk ve gençlere yönelik içerikler için özel bir filtreleme sistemi üzerinde çalıştığını söylüyor.