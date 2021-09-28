Futbol Ajax- Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Ajax- Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Futbol

Ajax- Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda'nın Ajax ekibiyle karşılaşıyor.

28 Eylül 2021, Salı 19:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CANLI ANLATIM

İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Ajax 2-0 önde tamamladı.

Ajax 2 - Beşiktaş 0

GOL! 17' S. Berghuis, 43' S. Haller

1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş..

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

Ajax'ın ilk 11'i: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrfan Can Eğribayat, Arda Turan ile olan fotoğrafına açıklık getirdi