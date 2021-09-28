Ajax- Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda'nın Ajax ekibiyle karşılaşıyor.
28 Eylül 2021, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Ajax 2-0 önde tamamladı.
Ajax 2 - Beşiktaş 0
GOL! 17' S. Berghuis, 43' S. Haller
1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş..
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.
Ajax'ın ilk 11'i: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.
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