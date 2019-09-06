Oyuncu fabrikası Ajax

Ajax 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar ilerlemişti. Yarı finalde ise Tottenham'a son saniye golüyle trajik şekilde elenmişti. Onları bu başarıya taşıyan kadronun temel taşlarından Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong sezon sonunda takımdan ayrıldı.

19 yaşındaki de Ligt 85,5 milyon euro'ya Juventus'a, 22 yaşındaki de Jong ise 75 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer oldu. Bu oyuncuların haricinde 21 yaşındaki Kasper Dolberg 20,5 milyon euro'ya, 21 yaşındaki Maximilian Wober 10,5 milyon euro'ya takımdan ayrıldı. Ajax, kadrosundaki genç yıldızları ilk defa satmıyor.

Kulüp kültürü

Ajax'ın oyuncu fabrikası gibi çalışma prensibi 1973 yılında Johan Cruyff'un Barcelona'ya gidişine kadar uzanıyor. O zamandan beri Marco van Basten, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Christian Eriksen gibi kendi akademisinden yetiştirdiği oyuncular haricinde Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez gibi mental açıdan sorunlu futbolcuları yetiştirip dünya yıldızı statüsüne yükseltiyor.

Amaç kazanmak değil

Ajax'ın gençlik akademileri ve oyuncu izleme ekibinin başındaki isim olan Casimir Westerveld, ESPN'de yer alan habere göre Ajax'ın 'oyuncu yetiştirip satma' kültürünü şöyle özetliyor: "Bireysel oyuncular geliştirmemiz gerekiyor, böylece akademimizdeki her oyuncu, ilk takımda yer almak için gerekli adımları atmak için kendi kişisel planına sahip olacak. Bu yüzden Akademi ekibimizi ödüller kazanmak için değil, mümkün olduğu kadar çok bireysel oyuncu geliştirmek için kullanıyoruz."

Westerveld 2006 yılından beri Ajax bünyesinde çeşitli düzeylerde görev yaptı ve 2018 yılından beri oyuncu izleme ekibinin ve gençlik akademilerinin başında bulunuyor.





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